Estabilidade e Compromisso

Iniciámos o ano 2025, novamente, com nova instabilidade política regional.

Por mais que alguns tentem sacudir responsabilidades ou iludir sobre quem recai a responsabilidade de um novo cenário de eleições, parece evidente que os únicos responsáveis por este impasse na vida política regional, são o PSD e Miguel Albuquerque. Mas cuja habitual arrogância recusa assumir qualquer responsabilidade. Mas afinal quem está a governar a Madeira?

Tudo isto iniciou, com um processo há cerca de um ano, depois de uma megaoperação na Madeira, com o ainda presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, suspeito de corrupção, prevaricação, abuso de poder e atentado contra o Estado de Direito. Sucedeu-se a detenção do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado. Ainda mantêm estes arguidos termo de identidade e residência, por suspeita de envolvimento num esquema de favorecimento de interesses em negócios imobiliários. E no segundo semestre de 2024, nova polémica surgiu, com quatro secretários regionais constituídos arguidos em processos judiciais diferentes. E o que se exigiu a nível nacional, no contexto regional, assobia-se para o lado.

Como se isso não bastasse, 2024 acompanhou-nos com as piores notícias. Nomeadamente:

- Foram os incêndios de agosto de 2024, com uma demora nas respostas tanto na contenção do incêndio, como na sua prevenção (segundo o que foi relatado por vários especialistas na Comissão de Inquérito). Bem como está a ser tardio e moroso o apoio às famílias que consequentemente saíram das suas casas, e agora aguardam uma habitação segura, ou no apoio aos 192 agricultores que viram as suas culturas e subsistência afetadas pelos incêndios.

- Foi o elevado custo da habitação. A Madeira está no Top 3 dos distritos do País mais caros para aquisição, ou arrendamento de habitação. Por outro lado, estamos igualmente no Top das regiões do País com menor poder de compra e maior taxa de risco de pobreza e exclusão social. E ainda com uma notável assimetria na distribuição de rendimentos, resultando numa classe média com sérias dificuldades financeiras. Gente que trabalha precisa de ajuda na alimentação, e estão perante cessão de contratos de arrendamento na habitação, sem terem uma solução. Uma situação destas só revela falta de planeamento de anos, não de hoje e agora.

- Foi na Saúde, com a sucessiva falta de medicamentos (desde 2014), a sobrecarga de serviços (a exemplo, o serviço de urgências). Temos hoje médicos e enfermeiros a assinar uma declaração de escusa de responsabilidade. O incremento das altas problemáticas. A falta de pagamento nos transportes. A falta de recursos e materiais para que os profissionais de saúde possam cumprir com o seu dever de cuidar. As sucessivas consultas médicas adiadas. Continuam os utentes sem saber em concreto qual o Tempo Máximo de Resposta Garantido para a sua consulta de especialidade ou exame, acabando por desistir do Serviço Regional de Saúde e a recorrer (quem pode) ao privado.

- Foram nas instituições de cuidados aos idosos. Cortes nos trabalhadores e cuidados indevidos, com banhos de chaleira ou panela, sem que a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania se dignasse a dar uma palavra aos idosos e suas famílias. Temos cerca de um milhar de cidadãos a aguardar uma vaga numa instituição, e não há respostas. Nem diversificação das mesmas. Sem falar nas respostas que não são dadas às crianças e jovens com deficiência que aguardam meses por terapias, apoio ou emprego. Mais uma vez sacode-se a água do capote.

Não ficaria por aqui, teria muito mais a apontar, sobre as dificuldades sentidas pelo povo na Madeira e Porto Santo.

De uma coisa tenho a certeza, o PSD não é o dono da verdade, nem da Região. Há outra gente capaz, com ideias, para dar a volta que a nossa Ilha precisa. Mas para isso não será a apostar na mesma receita, no mesmo cavalo cansado, para o mesmo problema. O PSD já não tem respostas…chega a culpar os utentes! É preciso romper ciclos, apostar em novas lideranças, novas ideias. É preciso o povo ser chamado e fazer parte deste novo ciclo. Com estabilidade e compromisso.