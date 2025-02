Livraria Esperança apresentava supermercado de livros há 30 anos

A notícia de 6 de Fevereiro de 1995 anunciava que o Funchal viria a ter um supermercado de livros, graças à Livraria Esperança. Cerca de 40 mil títulos estariam disponíveis num ‘labirinto’ de 500 metros quadrados.

No fundo, o leitor poderia ‘passear-se’ pelas prateleiras, escolher o livro, pagar e sair. A Livraria Esperança iria continuar tal como estava. “Livrarias maiores do que esta vai ser, há muitas no mundo", dizia Jorge Figueira de Sousa. O responsável admitia que cada vez menos se vendiam livros, sendo que a época de maior procura pelas livrarias era no início do ano escolar.

Por outro lado, dizia que os livros que mais se vendiam no continente não tinham grande procura na Madeira. As críticas literárias publicadas nos jornais “de lá” tinham um efeito profundo nos leitores, que não tinham “cá”.

A origem desta livraria remonta a 1883 com a ‘agência de obras ilustradas e românticas de Jacinto Figueira de Sousa, Funchal’. Foi fundada a Livraria Esperança, na Rua dos Ferreiros, em 1886.