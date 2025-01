Últimos hóspedes do hotel Atlantis saíram há 30 anos

Pelas 12 horas de 31 de Janeiro de 1995, o hotel Atlantis, localizado em Água de Pena, ficou vazio. Os últimos clientes abandonaram a unidade hoteleira nesse dia.

A expectativa era grande uma vez que não se sabia qual o futuro dos 230 trabalhadores do hotel. A saída dos clientes ao longo dos últimos dias do hotel foi acompanhada de emoção, com hóspedes a chorarem por saberem o destino do empreendimento turístico.

“Apenas sabemos que o hotel fica com taxa de ocupação a zero a partir de 31 de Janeiro. De resto, não foi dito mais nada. Vamos apresentarmo-nos aos nossos postos de trabalho, cumprir o horário e aguardar”, dizia José António Jardim, sindicalista.

Tudo indicava que o despedimento colectivo ia mesmo acontecer, pelo que havia preocupação com a situação de desemprego para a qual iriam ser ‘atirados’ todos estes trabalhadores.

Expropriação do Hotel Atlantis Madeira, Funchal, Hotel Atlantis fecha devido a expropriação para a ampliação da pista do aeroporto.

A situação do hotel agudizou-se com a maqueta do novo aeroporto da Madeira, uma vez que empreendimento estava na “rota de colisão” com aviões, levando à necessidade da sua demolição.