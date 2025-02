Taxa de desemprego na Madeira inalterada em 5,7% no final do ano

No 4.º trimestre de 2024, a taxa de desemprego na Madeira manteve-se inalterada face ao trimestre anterior que, também, tinha sido de 5,7%, embora tenha diminuído 0,4 pontos percentuais face ao 4.º trimestre de 2023.

De acordo com o INE a taxa de desemprego calculada entre Outubro e Dezembro do ano passado "foi superior à média nacional (6,7%) em três regiões NUTS II (NUTS-2024) do país (Península de Setúbal: 7,7%; Grande Lisboa: 7,4%; Norte: 6,9%) e inferior nas restantes seis regiões (Oeste e Vale do Tejo: 6,2%; Centro e Alentejo: 5,8%; Região Autónoma da Madeira: 5,7%; Algarve: 5,6%; Região Autónoma dos Açores: 5,4%)", sendo de realçar que a Madeira subiu um lugar (de 4.º para 3.º) em relação ao trimestre anterior, ultrapassando a Grande Lisboa e a região Centro (que estava em igualdade).

"Em relação ao trimestre anterior, a taxa de desemprego aumentou em cinco regiões, destacando-se o acréscimo de 1,8 p.p. observado na Grande Lisboa, manteve-se inalterada na Região Autónoma da Madeira e diminuiu nas restantes três NUTS II, realçando-se a redução de 1,3 p.p. na região do Oeste e Vale do Tejo", refere.

Nos dados divulgados hoje, a DREM também assinala que a média anual média anual fixou-se em 5,6%, igual à dos Açores, sendo as duas regiões em paridade com a taxa de desemprego mais baixa do país.

De acordo com a Direção Regional de Estastística da Madeira, como resultados do Inquérito ao Emprego relativos ao 4.º trimestre de 2024 há a destacar que "a população empregada fixou-se em 125 mil pessoas, tendo aumentado 1,3% em termos homólogos (+1,6 mil pessoas) e diminuído 1,1% em relação ao trimestre precedente (-1,4 mil pessoas). Da população empregada, 2,8 mil estavam em situação de subemprego a tempo parcial, 6,2 mil exerciam uma atividade secundária e 18,9 mil trabalharam em casa (17,8% das mulheres empregadas e 12,5% dos homens empregados)".

Além disso, "a estimativa da população desempregada, apurada em 7,6 mil pessoas, diminuiu 4,6% face ao trimestre homólogo e aumentou 0,3% comparativamente ao trimestre anterior", sendo de realçar a população inactiva, "estimada em 125,4 mil pessoas" tendo aumentado 0,8% face ao trimestre homólogo e 1,7% em comparação com o trimestre anterior".

É também de sinalizar "a taxa de actividade das pessoas em idade activa (16 aos 89 anos), no 4.º trimestre de 2024", que "foi estimada em 59,7%, valor inferior em 0,1 p.p. ao trimestre homólogo e em 0,8 p.p. face ao trimestre precedente. A taxa de actividade nas mulheres foi de 55,8%, sendo inferior à dos homens (64,0%) em 8,2 p.p.".