2023 foi o melhor ano da década em novas empresas na Madeira

A Região Autónoma da Madeira terminou o ano de 2023 com um total de quase 34 mil empresas em actividade, tendo sido estabelecidos nesse ano o maior número de novas sociedades nos últimos 10 anos (desde 2014), 5.386 novas empresas, aliás só superado nos últimos 16 anos pelos de 2013 (6.225). Há a registar, também, a morte de 3.805 empresas, algo que pelo menos desde 2008 (não há registos anteriores na DREM) não acontecia.

Assim, em termos de variação anual, em 2023 houve um aumento de 4,9% de novas empresas face a 2022, mas um crescimento da morte de empresas na ordem dos 18,4%. Ou seja, apesar de percentualmente o número de empresas a morrer ser quase quatro vezes superior aos nascimentos, o número de empresas na RAM aumentou 5,3%, atingindo um novo máximo de 33.934.

De acordo com os dados do INE, "o número de empresas que nasceu em Portugal totalizou 246.741 em 2023, mais 6,3% face ao ano anterior", entidade que "estima que tenham morrido 175.457 empresas nesse ano, mais 0,1%", diz a Agência Lusa.

Segundo os dados, "a proporção de empresas sobreviventes um ano após o nascimento fixou-se em 73,6%, menos 1,9 pontos percentuais (p.p.) face a 2022, já as sobreviventes três anos após o nascimento, corresponderam a 48,9%, mais 0,4 p.p. em relação ao ano anterior".

E acrescenta: "Em 2023, as novas empresas empregaram 288.912 pessoas, o que reflete um crescimento de 8,8%, já em relação ao volume de negócios, este aumentou 2,3% fixando-se nos 4.691 milhões de euros. Das 512.751 sociedades não financeiras ativas em 2023, 45.797 tinham iniciado atividade nesse mesmo ano, mais 7,6% do que em 2022."

O INE, diz a agência noticiosa, "estima ainda que o número de mortes de sociedades não financeiras tenha sido 15.721, menos 37,4% face ao verificado no ano anterior. De acordo com o INE, em 2023 existiam 6.949 sociedades de elevado crescimento, mais 23,3% do que no ano anterior, representando 12,5% do total das sociedades não financeiras com 10 ou mais pessoas remuneradas. O número de sociedades não financeiras jovens de elevado crescimento, designadas 'gazelas', aumentou 8,3% em 2023 (10,8% em 2022), totalizando 665 sociedades. Em 2023, o conjunto das gazelas foi responsável por um valor acrescentado bruto (VAB) de 1.309 milhões de euros, mais 177 milhões de euros do que em 2022", conclui.

No caso da Madeira, números já divulgados anteriormente (meados de Dezembro do ano passado) pela Direção Regional de Estatística (DREM), as empresas de elevado crescimento ascendiam a 197 e as 'gazelas' eram 17, tendo registado aumentos homólogos de 49,2% (o dobro da média nacional) e 6,3% (abaixo da média nacional).