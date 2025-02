Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Taxas de Trump causam “apreensão”. EUA preparam novas tarifas alfandegárias sobre a Europa, que vão afectar as exportações de Vinho Madeira, rum e bordado. “Essa situação pode complicar-se”, admite Tiago Freitas, presidente do IVBAM, que teme aumento da burocracia nas trocas comerciais. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 3.

Mas há mais para ver na edição desta quarta-feira. O rei chega aos 40 com fome de vitórias. O menino que saiu da Madeira aos 12 anos tornou-se no melhor jogador do Mundo, cuja marca vale 850 milhões de euros. No dia em que Ronaldo completa 40 anos, percorra com o DIÁRIO os grandes momentos da carreira num percurso de títulos, recordes e outros feitos, perspectivando os próximos desafios como o golo mil e o sexto mundial.

Madeirenses acusados no caso ‘Tutti Frutti’ nas juntas de Lisboa.

Fique também a saber que existem 120 diagnósticos de cancro do pulmão por ano.

E, por fim, Rafaela Fernandes na lista do PSD. Albuquerque apresenta, hoje, elenco onde poderá estar Leonel Silva * Irmãos Élvio e Filipe Sousa voltam a ocupar os lugares cimeiros do JPP.

