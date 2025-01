Dia da Madeira volta hoje a ser celebrado com pompa e circunstância em Sydney

Hoje, em Sydney, no Portugal Madeira Clube, a comunidade madeirense na Austrália volta a celebrar o dia da Madeira com pompa e circunstância. O clube madeirense é agora liderando pelo emigrante natural de Machico, José Gois, que está à frente da instituição desde 22 de Dezembro de 2024 e que tem dado um novo impulso àquela instituição, congregando a comunidade para a revitalização das tradições, usos e costumes madeirenses.

O responsável, que também ocupa o cargo de conselheiro das Comunidades Madeirense na Austrália, tem motivado os novos elementos da direção, sócios e voluntários para a organização, decoração da sala, preparação os pratos gastronómicos típicos madeirenses a fim e celebrar o Dia da Madeira que decorre entre hoje e amanhã no clube.

O salão está decorado a rigor, onde sobressaem as cores da bandeira da Região, o azul e o amarelo, e também elementos decorativos alusivos aos trajes madeirense com destaque também para o bordado madeira.

O dia da Madeira acontece há mais de 50 anos na cidade de Sydney.

As comemorações começaram com um desfile junto à sede do clube e depois haverá uma cerimonio de boas-vindas, depois um jantar com gastronomia típica madeirense, onde não faltará, a tradicional espetada, carne vinha d`alhos, bolo do caco e a tradicional poncha. A noite será muito animada com a actuação do grupo de Folclore do Clube e ainda o artista madeirense Márcio Amaro que veio de propósito para estas comemorações.

A efeméride conta com a presença do Embaixador de Portugal na Austrália, António Moniz, da Cônsul Geral de Portugal em Sydney, Teresa Alvarenga, da coordenadora do Ensino da Língua Portuguesa do Instituto de Camões, Susana Teixeira-Pinto, do membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, Gonçalo Fialho e do presidente Honorário do Portugal Madeira Clube, Daniel Gouveia.