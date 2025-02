Carlos Teles defende plano regional integrado para prevenção de incêndios

O presidente da Câmara Municipal da Calheta apelou, esta manhã, à criação de um plano regional integrado para a prevenção e combate a incêndios, com a participação do Governo da República. O autarca manifestou esta posição no salão nobre dos Paços do Concelho, na sequência de uma reunião com os deputados da Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas da Assembleia da República, presidida pela deputada Emília Cerqueira.

"É necessário fazer, aqui na Madeira, um grande trabalho na proteção da nossa floresta e das freguesias. É muito importante fazer um trabalho de prevenção", afirmou o presidente da autarquia.

Sublinhou ainda a necessidade de uma abordagem global e coordenada, evitando planos isolados em diferentes concelhos. "É preciso olhar para a Madeira como um todo. Não posso estar aqui na Calheta a fazer um plano de combate aos incêndios e ali ao lado a minha colega faz só para a Ponta do Sol ou o colega do Porto Moniz elaborar outro. Nós somos tão pequenos que o projeto deveria ter a comparticipação da República, do Governo Regional, das Câmaras, das Juntas de Freguesia e com toda a gente envolvida num projeto regional", defendeu.

O autarca destacou ainda que este modelo deveria ser aplicado não apenas na prevenção de incêndios, mas também na área da reflorestação e na defesa da Laurissilva, um património natural de grande valor.

Relembrando o incêndio ocorrido em 2023, que teve impacto significativo na região, o presidente lamentou a falta de visibilidade mediática do episódio. "O nosso incêndio de 2023 não foi tão mediático porque, para já, o momento político era outro, mas aconteceu. Seis moradias foram destruídas, palheiros dizimados e muita população afetada", recordou.

O município tem vindo a desenvolver esforços para recuperar as habitações afetadas, num trabalho que, segundo o autarca, demonstra a importância de uma resposta coordenada e estruturada para prevenir e mitigar os efeitos dos incêndios na Região.