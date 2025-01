Governo quer cumprir plano actual do PRR mas admite ajustamentos

O secretário de Estado do Planeamento admitiu hoje, na Assembleia da República, que o Governo tudo fará para cumprir o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), mas ressalvou não poder assegurar que tal venha a acontecer.

"A dimensão daquilo que não controlamos é superior à daquilo que controlamos", sublinhou Hélder Reis, não excluindo a possibilidade de recorrer a novos ajustamentos do plano.

O governante, que falava numa audição na comissão parlamentar de acompanhamento da execução do PRR e do PT 2030, reconheceu ainda que a reprogramação do PRR poderá não ser entregue a Bruxelas esta sexta-feira, tal como estava previsto.

Contudo, perspetiva que, até ao final da semana, a mesma será submetida.

"Sabemos que o documento não está pronto e também sabemos que amanhã termina o mês. A ideia era cumprir o prazo [de entrega] até ao final do mês, mas amanha às seis da tarde em Lisboa, são sete em Bruxelas e já não está lá ninguém para receber o documento, mas posso usar o sábado", referiu.

Questionado pelos deputados sobre a componente da habitação, apresentada como uma das que terá um maior corte no que ao PRR diz respeito, o secretário de Estado esclareceu que o número de casas a preços acessíveis -- 6.800 -, irá manter-se.

Contudo, o PRR irá financiar 3.500 habitações e as restantes serão financiadas através de um empréstimo do BEI -- Banco Europeu de Investimento.

Hélder Reis justificou esta alteração com o nível de procura por estas habitações, que ficou abaixo do esperado.

O valor do PRR que, com esta reprogramação, deixar de estar alocado a projetos que vão ser financiados por fontes alternativas, nomeadamente através do BEI, do programa Portugal 2030 ou do orçamento do Estado, vão ser destinados a áreas como saúde ou inteligência artificial.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico.

Além de ter o objetivo de reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem o propósito de apoiar investimentos e gerar emprego.

A última reprogramação do PRR foi aprovada em setembro de 2023.