Teles, Nascimento e Garcês em lugares elegíveis

Miguel Albuquerque confirmou, à margem da inauguração do novo centro social da Calheta, que os atuais autarcas Carlos Teles, Ricardo Nascimento e José António estarão em lugares elegíveis na lista do PSD às eleições regionais de 23 de março.

A declaração reforça a informação avançada pelo DIÁRIO, que aponta para poucas alterações nas listas do partido. Entre os nomes garantidos, está também o actual deputado social-democrata Nuno Maciel, cuja continuidade na lista foi igualmente confirmada.

Aos jornalistas, Carlos Teles agradeceu o convite para integrar a lista do PSD, afirmando sentir-se honrado com a confiança depositada.

A inclusão dos autarcas e a estabilidade nas escolhas indicam uma aposta clara na continuidade e no reconhecimento dos líderes locais por parte do partido, num momento decisivo para as eleições regionais.