Corpo de Vigilantes da Natureza é referência em Portugal

Manuel Filipe, presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza aproveitou a celebração do Dia Nacional do Vigilante da Natureza para dar conta das acções realizadas no ano de 2024, com destaque para as mais de 325 aves, 10 autos de notícia entre as centenas de acções desenvolvidas.

Sobre o Corpo de Vigilantes da Natureza reafirmou que estes são "guardiões da natureza" e assegurou ainda que "estão na linha da frente dos desafios ambientais".

Destacou ainda o Corpo na Região como "referência em Portugal" e o facto de em 2021 a Madeira ter sido pioneira ao criar regime especial para estes profissionais.

Garantiu ainda que a Madeira é a região do país com melhor rácio entre operacionais e área 'vigiada'.