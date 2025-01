Autoridades exumam 56 corpos de sepulturas clandestinas no norte do México

As autoridades do estado de Chihuahua, no norte do México, encontraram 56 corpos em cerca de 50 sepulturas clandestinas, após quatro dias de rastreio no âmbito de uma operação "de processamento de corpos e esqueletos".

"A Equipa Interdisciplinar da Procuradoria-Geral do Estado continua o trabalho de processamento forense de um total de 56 corpos que foram exumados na propriedade conhecida como 'El Willy', localizada nas imediações da cidade de Ignacio Zaragoza, município de Casas Grandes", disse a Procuradoria-Geral num comunicado publicado no seu portal na internet.

A vigilância no terreno coube à Guarda Nacional e ao Exército mexicano.

Os elementos da equipa interdisciplinar garantiram que tanto os restos humanos como as outras provas encontradas foram devidamente embalados e transferidos para os laboratórios de Ciências Forenses da Direção de Serviços Forenses em Ciudad Juárez, a maior cidade do estado de Chihuahua.

Ali, serão submetidos a estudos para determinar "as causas e a hora da morte, bem como a identidade das vítimas".

Com esta operação, que teve início a 21 de janeiro, a Procuradoria-Geral mexicana pretende também demonstrar o seu empenho na investigação e esclarecimento dos crimes, de forma a "encontrar os responsáveis e levá-los a tribunal, bem como proporcionar segurança jurídica às famílias das vítimas".