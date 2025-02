Processos de falência, insolvência e recuperação de empresas caem 32% até ao 3.º trimestre

O número de processos entrados na Comarca da Madeira relacionados com processos de falência, insolvência e recuperação de empresas "diminuiu de 43, no 2.º trimestre de 2024, para 37 processos, no 3.º trimestre de 2024 (-14,0%)" e "comparando com o trimestre homólogo (47 processos), observou-se uma descida de 21,3%", mas a maior quebra deu-se no acumulado dos primeiros nove meses, -32% face a igual período de 2023.

Os dados foram divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira, de acordo com a informação fornecida pela Direção Geral de Política de Justiça (DGPJ), e conta que "no 3.º trimestre de 2024, contabilizaram-se 35 processos findos (-23,9% do que no 3.º trimestre de 2023), 33 (94,3%) dos quais terminaram em falência ou insolvência decretada", realça. "Este número de falências/insolvências foi inferior ao registado nos trimestres anterior (36) e homólogo (35), correspondendo a variações de -8,3% e de -5,7%, respectivamente".

Foto DREM

Já "no que se refere ao tipo de pessoa envolvida nas falências/insolvências decretadas, o peso das pessoas singulares no total dos processos foi superior ao das pessoas colectivas, representando 81,8% do valor total, pois, das 33 falências/insolvências decretadas, neste trimestre, 27 foram de pessoas singulares e 6 de pessoas coletivas", calcula.

Assim, além da quebra de 32% já registada nos processo entrados, é de realçar que "considerando os primeiros nove meses de 2024, observa-se que o número de falências/insolvências decretadas foi de 108, representando uma quebra de 32,9% face ao mesmo período de 2023", conclui a DREM.