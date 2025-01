"Recuperação do Centro de Floricultura constava no Orçamento chumbado pelo PAN"

Na sequência das recentes declarações feitas pelo PAN a propósito do Centro de Floricultura, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, vem recordar que a reabilitação deste espaço, situado no concelho Ponta de Sol, constava do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da Madeira (PIDDAR) associado ao orçamento da Região (ORAM) para 2025, que foi chumbado pelo PAN e por toda a oposição.

Não podemos compactuar com tentativas de aproveitamento político perante os vários alertas feitos sobre a importância de aprovar o ORAM e PIDDAR para 2025, quando todos sabemos que a oposição negou a sua relevância e assumiu uma postura de absoluta irresponsabilidade. Acusar a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente que tutela o sector de forma infundada revela desconhecimento e merece o maior repúdio. Governo Regional

Através de comunicado, o executivo madeirense reitera o seu compromisso de reabilitar as infra-estruturas técnicas e logísticas ali existentes bem como o reforçar as suas valências como centro de experimentação, o polo de apoio aos produtores, sem esquecer a componente de investigação.