Criminalidade violenta na área do comando de Lisboa da PSP desceu 1,4% em 2024

A criminalidade violenta na área de responsabilidade do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP desceu 1,4% no ano passado em relação a 2023, enquanto a criminalidade geral diminuiu 8,9%, segundo aquela polícia.

Dados enviados à Lusa mostram que a descida da criminalidade violenta e grave em 2024 "é mais vincada" no concelho de Lisboa do que no resto da área de responsabilidade do Cometlis.

A área do Cometlis compreende a totalidade dos concelhos de Lisboa, Amadora, Oeiras e Odivelas e as zonas urbanas dos concelhos de Cascais, Loures, Sintra, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Segundo a PSP, a criminalidade geral na área do Cometlis desceu 8,9% no ano passado em relação a 2023, enquanto no concelho de Lisboa diminuiu 12,6%.

A criminalidade violenta e grave registada na área abrangida pelo Cometlis desceu 1,4% e no concelho de Lisboa 10,41%.

O Diário de Noticias avança hoje que a criminalidade no concelho de Lisboa regista a segunda maior descida em 10 anos, tendo só sido superados em 2020 e 2021, anos da pandemia covid-19.

Em 20 de novembro, na cerimónia comemorativa do 157º aniversário do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o comandante do Cometlis já tinha afirmado que os dados estatísticos da criminalidade "não correspondem ao sentimento de insegurança" difundido na opinião pública, avançando que nesta região os crimes violentos tinham estagnado.

"Os dados estatísticos sobre a criminalidade registada não são correspondentes ao sentimento de insegurança difundidas nas redes sociais e em certos setores da opinião pública", disse na altura Luis Elias.

O Cometlis é o maior comando da PSP do país onde prestam serviço cerca de 6.800 polícias que diariamente garantem a segurança a cerca de 2,5 milhões de cidadãos.