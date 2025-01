PSP inicia hoje operação contra violência nas escolas

A PSP inicia hoje a operação "Violência? Não, obrigado!", para sensibilizar os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário para temas como a violência escolar, o uso e posse de armas e a delinquência juvenil.

Em comunicado, a PSP explica que as ocorrências registadas no ano letivo 2023/2024, no âmbito do Programa Escola Segura (PES), subiram relativamente a 2022/2023, apesar de ainda se encontrarem abaixo da média da última década (4.445).

Esta operação, que decorre até final do mês de janeiro, integra o PES, um modelo integrado de policiamento de proximidade no âmbito do qual a PSP é responsável pela segurança em mais de 3.170 escolas publicas, privadas e do ensino cooperativo, envolvendo um total de 902 mil alunos e 150 mil professores e assistentes operacionais.

A par da sensibilização, os alunos são também incentivados a resolverem os seus conflitos de forma pacífica, com recurso ao diálogo e não à violência.

Os polícias das equipas do Programa Escola Segura envolvidos nestas ações ensinam aos alunos algumas achegas para resolverem os conflitos, métodos para se acalmarem quando se sentem revoltados e explicam-lhes ainda a quem podem recorrer para pedir ajuda.

Durante o decorrer destas ações de sensibilização, além de ser caracterizada a delinquência juvenil, os agentes explicam aos alunos as consequências dos comportamentos violentos, alertando-os que, apesar de serem menores, há consequências que poderão interferir com o seu futuro se praticarem factos que possam ser qualificados como crime.

No ano letivo 2022/2023 foram registadas, pelas equipas do Programa Escola Segura 3.824 ocorrências relacionadas com o espaço escolar (interior, exterior e percursos casa-escola-casa), enquanto no último ano letivo o número subiu para 4.107.

Do total de ocorrências registadas no ano letivo passado, 2.956 foram de natureza criminal, o que equivale a 72% do total registado no âmbito do PES.

De todas as ocorrências criminais registadas, 71,4% tiveram lugar no interior do recinto escolar. As mais reportadas continuam a ser as agressões, as injúrias e as ameaças.

Na nota hoje divulgada, a PSP recorda que, no último ano letivo, foi registado o número mais baixo de roubos dos últimos cinco anos (75), o que representa um decréscimo que ronda os 9% relativamente ao período homólogo.

No ano letivo 2023/2024 foram ainda registadas 38 ocorrências que envolveram o uso e/ou posse de armas (mais quatro), detetadas cinco armas de fogo, 30 armas brancas e quatro armas de outras tipologias, o que representa num aumento de 11,4%.

No total, no ano letivo 2023/2024, a PSP realizou cerca de 32.000 ações de sensibilização temáticas que contaram com a participação de mais de 703.400 alunos, mais 24.500 do que no ano anterior. Os temas mais abordados foram 'bullying' e 'cyberbullying', violência doméstica e no namoro, consumo de álcool e drogas e prevenção e segurança rodoviária.

A PSP lembra que os polícias afetos às equipas do PES estão sempre presentes e disponíveis para receberem denúncias, aconselharem e apoiarem vítimas, respetivas famílias e toda a comunidade escolar.

As denúncias podem ser comunicadas de forma presencial, numa esquadra da PSP, ou através do e-mail [email protected].