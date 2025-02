Carlos André Gomes em silêncio até requerimento ser validado

O Marítimo informou, através de comunicado, que o presidente Carlos André Gomes, não vai pronunciar-se publicamente sobre a entrega do requerimento para uma assembleia destitutiva enquanto o presidente da Assembleia Geral, Tranquada Gomes, não validar as assinaturas que constam do referido requerimento que foi entregue esta tarde nos serviços administrativos do Marítimo.

“Por estarmos em vésperas de um jogo importante e porque o requerimento é dirigido ao Presidente da Assembleia Geral, Tranquada Gomes, enquanto as assinaturas não forem validadas, o Presidente do Marítimo Carlos André Gomes não se pronunciará sobre o pedido de destituição da Direção, entregue nesta sexta-feira nos serviços do clube.

O importante neste momento é dar tranquilidade à equipa de futebol”.

O Presidente do Club Sport Marítimo,

Carlos André Gomes