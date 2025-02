ARM regozija-se com "fraca adesão" ao primeiro dia de greve

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) regozija-se com "fraca adesão" ao primeiro dia da greve convocada pelo Sindicato das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente (SITE).

Em nota emitida, a empresa pública aponta que o primeiro de três dias de paralisação contou com uma adesão de 9,6% dos trabalhadores, sendo que o número de grevistas foi mais significativa no sector dos resíduos.

"O número apresentado, traduz-se numa fraca adesão, e que a ARM interpreta como o reconhecimento por parte da grande maioria dos trabalhadores dos esforços desenvolvidos na melhoria das suas condições de trabalho, expondo assim, a agenda política subjacente a esta greve", afirma a empresa em comunicado.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do Ambiente do Centro Sul e Regiões Autónomas convocou uma greve de trabalhadores da ARM para os dias 28 de Fevereiro e 3 de Março, exigindo um novo Acordo de Empresa com uma revisão salarial justa.

A ARM, por seu turno, destaca, contudo, a terceira alteração do Acordo de Empresa, recentemente publicado no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM), fruto das negociações com o SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos e o STFP-RAM - Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira.

Das conquistas obtidas na revisão mencionada, destacam-se a revisão da Tabela Salarial Única da ARM, S. A. a vigorar com efeitos a 01.01.2025, apresentando um aumento médio de 4,33% (€ 66,36) nos 44 níveis remuneratórios que a compõem. Os primeiros onze níveis remuneratórios apresentam uma atualização mais acentuada, permitindo que entre cada um dos níveis remuneratórios seja garantido um intervalo de 30 €, fixando uma percentagem de atualização média de 8,97% (valor médio de €87,60) que abrangerá 688 trabalhadores do quadro de pessoal da empresa. ARM

A empresa sublinha que será ainda publicada a Portaria de Extensão para abranger também os trabalhadores não filiados nas associações sindicais outorgantes (SINTAP e STFP-RAM) e que não sejam abrangidos por outro acordo de empresa, dando nota de que está a trabalhar para que a revisão da tabela salarial e a actualização da alteração da posição retributiva por antiguidade com efeitos retroactivos a Janeiro de 2025 sejam reflectidas já no processamento de salários de Março.