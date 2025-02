Marcos Freitas reconhecido com a “grande homenagem”

A atribuição do nome Marcos Freitas ao novo Pavilhão do Estreito de Câmara de Lobos é para o próprio uma “grande homenagem. Isto sim é o reconhecimento de uma longa carreira, de grandes resultados que eu tive”, declarou aos presentes.

Na curta intervenção, tempo para revelar irregularidade cometida no início da carreira. Diz ter sido nos primeiros torneios do GD Estreito, numa altura em que não estava ainda inscrito, mesmo assim acabou por jogar, mas com o nome de outra pessoa.

Antes, a presidente do GD Estreito, Sónia Silva, que teve o especial cuidado de evitar proferir a palavra inaugurar, registou com agrado a “abertura” do pavilhão na freguesia “onde o desporto é rei”. Argumento para afirmar “já merecíamos um pavilhão”, com a justificação que “são escassas as infra-estruturas desportivas no concelho”.

Prometeu dar “muito uso” à infra-estrutura e mostrou-se confiante que o novo e moderno espaço “contribuirá para a formação de novos e bons atletas”.

Por sua vez Sónia Pereira, a presidente interina da Câmara Municipal de Câmara de Lobos regozijou-se com “a justa homenagem ao Marcos Freitas”, ou não fosse o mesa-tenista câmara-lobense um embaixador do Concelho ao “levar o nome de Câmara de Lobos além-fronteiras”.

Sublinhou que o investimento de 6,8 milhões de euros “é também uma aposta na qualidade de vida da população”. Por outras palavras, “com este investimento ganha Câmara de Lobos, ganha a população”, disse.

Na cerimónia Marcos Freitas ofereceu a Miguel Albuquerque uma camisola e raquete de ténis de mesa.