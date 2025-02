Tenista madeirense Francisca Marote reconhecida como atleta de alto rendimento

A jovem tenista madeirense Francisca Marote conseguiu mais um marco na sua jovem carreira: alcançar o estatuto de atleta de alto rendimento, reconhecido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

Com apenas 14 anos, e na sua terceira época ao mais alto nível, a atleta do Roberto Costa TC permanece no 299.º lugar do Ranking Europeu de Juniores (U-14), que reconhece o estatuto para o IPDJ e Federação Portuguesa de Ténis.

Francisca Marote, que terminou 2024 na primeira posição do Ranking Nacional de Sub-14, está com a comitiva portuguesa formada por jovens tenistas e treinadores que "pretende proporcionar condições competitivas para que os jogadores se desenvolvam a médio e longo prazo, como participar em torneios fora do país".

O mais recente da tenista madeirense foi em Paris, no Tim Essonne 2025, onde caiu na ronda de acesso ao quadro principal de singulares. Já nos pares, com Inês Magalhães, cederam perante uma dupla francesa na primeira ronda da prova.

A tenista madeirense é, actualmente, a quinta portuguesa melhor classificada no Ranking Europeu e prepara a participação no Campeonato Regional Sub-14, torneio onde é a primeira cabeça-de-série.