Eu Voto! O apelo de Sílvio Freitas

Vivemos um momento delicado na nossa Região, onde a política tem um impacto direto no nosso dia a dia. Eu, como Madeirense, acredito profundamente que a estabilidade política é essencial para o nosso bem-estar. Precisamos de um ambiente de normalidade para que possamos viver com tranquilidade, com a certeza de que as decisões tomadas em nome do nosso futuro sejam pensadas no coletivo e no desenvolvimento das nossas terras, da Madeira e do Porto Santo.

A estabilidade não é apenas um conceito abstrato, ela tem implicações diretas nas nossas vidas. Queremos um sistema que garanta o bem-estar social, que apoie as famílias, os jovens, os idosos e todos os cidadãos da Madeira e do Porto Santo.

Necessitamos de soluções para a Habitação, educação e para a saúde que são o basilar de uma sociedade, e é através do nosso voto que conseguimos exigir que essas questões sejam tratadas com seriedade e compromisso.

Numa região como a nossa, com a sua dimensão e características tão únicas, a abstenção pode ser um grande perigo. Quando muitos de nós não exercemos o nosso direito de votar, perdemos a oportunidade de influenciar as decisões que moldam o nosso futuro. A abstenção enfraquece a voz do povo e permite que decisões que não refletem verdadeiramente as nossas necessidades prevaleçam. A Madeira e Porto Santo precisam de todos nós a participar ativamente, pois cada voto conta e é fundamental para garantir a estabilidade que queremos para o nosso amanhã.

Não devemos temer a política nem o direito de votar, o Estado somos todos nós, e o nosso voto é a nossa voz. Precisamos de todos para mostrar a nossa força no cenário nacional e europeu a nossa autonomia está em causa! O futuro da nossa terra depende de cada escolha que fizermos. Por isso, apelo a todos: vamos votar com responsabilidade e consciência. O nosso futuro está nas nossas mãos!