Acidente no acesso ao Curral das Freiras

Uma viatura ligeira despistou-se, esta manhã, à entrada do túnel que dá acesso ao Curral das Freiras, na zona da Ribeira da Lapa, e embateu contra a parede.

Segundo foi possível apurar, uma passageira que seguia no autocarro apercebeu-se de que estava um jovem no interior do carro e deu o alerta.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, mas o jovem não chegou a ser transportado para o hospital, pois não apresentava ferimentos.