Força Madeira não quer autocarros como "sardinhas em lata"

A coligação Força Madeira defende o reforço dos transportes públicos na Região, nomeadamente, das carreiras dos autocarros em horário de ponta.

Através de comunicado, Valter Rodrigues entende que a introdução dos passes gratuitos para quem tem 65 anos e para os estudantes até aos 23 anos "foi fundamental" para a concretização do direito à mobilidade, mas adverte que veio "sobrecarregar" as carreiras de autocarros nos horários de ponta", tornando-se necessário, no seu entender, aumentar a oferta de carreiras.