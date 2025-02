Dilma Rousseff recebeu alta de hospital em Xangai

A ex-Presidente brasileira e líder do banco de desenvolvimento do bloco BRICS, Dilma Rousseff, recebeu alta de um hospital em Xangai, na China, onde estava internada com diagnóstico de neurite vestibular, uma "inflamação do nervo do equilíbrio".

"A [ex-]Presidente Dilma Rousseff teve alta ontem (27) e já está trabalhando normalmente na sede do Novo Banco de Desenvolvimento (Banco dos Brics), em Xangai", lê-se numa mensagem publicada hoje pela sua assessoria de comunicação na rede social X.

A ex-Presidente brasileira, de 77 anos, foi hospitalizada no passado dia 21, com sintomas de vómitos, pressão alta e tonturas.

Dilma Rousseff tomou posse em abril de 2023 como presidente do banco de desenvolvimento do grupo das economias emergentes BRICS.

O NBD tem sede em Xangai e foi criado em 2014, quando Dilma estava à frente da presidência brasileira, na qual sucedeu a Lula em 2011, cargo que ocupou até ser destituída em 2016 pelo Congresso por alegada gestão irregular do orçamento.

O BRICS é o bloco fundado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que recentemente aceitou como novos membros o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, o Irão, a Indonésia e a Arábia Saudita, embora esta última ainda não tenha formalizado a adesão.