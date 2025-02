Problemas no hospital de Ponta Delgada resultam da falta de investimento

O PS/Açores considerou hoje que os problemas de energia que afetaram o hospital de Ponta Delgada durante a madrugada e parte da manhã resultam da "falta de investimento" na estrutura, responsabilizando a administração e o presidente do Governo Regional.

"Não é aceitável que não se tenha investido na recuperação do HDES [Hospital do Divino Espírito Santo] e que persistam problemas de energia", salienta a deputada Cristina Calisto, citada em nota de imprensa.

O HDES, afetado por um incêndio em 04 de maio, esteve desde a madrugada e até às 10:30 [11:30 em Lisboa] com o bloco operatório e a consulta externa sem atividade devido a problemas de energia.

"A partir das 10:30 (11:00 em Lisboa) reiniciámos a atividade, mas não garantimos a 100% a estabilidade no dia de hoje e nos dias seguintes", disse à agência Lusa a presidente do conselho de administração do HDES, Paula Macedo.

Os cortes abrangeram as áreas de ambulatório, consulta externa e hospital de dia polivalente, o bloco operatório e a rede informática.

Para a deputada socialista "a situação verificada esta manhã é um bom exemplo de como as decisões do conselho de administração do HDES e do presidente do Governo [Regional], José Manuel Bolieiro, vão influenciar os cuidados de saúde prestados no hospital de São Miguel nos próximos anos".

Segundo a parlamentar socialista, o Governo Regional "decidiu gastar mais de 40 milhões de euros num hospital modular com limitações evidentes, em vez de investir na recuperação estrutural do HDES".

A falha energética de hoje, acrescenta, "demonstra a fragilidade das infraestruturas que deveriam ter sido uma prioridade após o incêndio".

"Se o Governo tivesse apostado na requalificação imediata, hoje não estaríamos perante o risco de uma nova evacuação de doentes", sublinha ainda Cristina Calisto.

Na nota, o PS questiona ainda quais os passos que o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) pretende tomar para garantir que o HDES "recupere a sua plena funcionalidade, garantindo a resposta necessária aos utilizadores que dependem deste hospital".

O hospital de Ponta Delgada, o maior dos Açores, foi afetado por um incêndio em 04 de maio de 2024, que obrigou a deslocalizar serviços e doentes do HDES para outras unidades de saúde na região, para a Madeira e para o continente.

Entretanto, o executivo dos Açores instalou um hospital modular para garantir a transição até à requalificação estrutural do HDES, onde já investiu cerca de 30 milhões de euros.