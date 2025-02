Polícia morre em tiroteio num hospital nos EUA

Um agente da polícia morreu hoje depois de responder a um tiroteio num hospital na Pensilvânia, nos Estados Unidos, indicaram as autoridades, adiantando que um atirador também morreu.

Segundo as autoridades, não há vítimas entre os utentes do hospital, que pediu aos funcionários que não estavam de serviço para ficarem em casa.

O governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, disse que o hospital está em segurança.

O tiroteio hoje ocorrido é mais um dos que têm atingido hospitais e centros médicos nos Estados Unidos.

Em 2023, um atirador matou um segurança no átrio do hospital psiquiátrico estadual de New Hampshire antes de ser mortalmente baleado por um polícia.

Um ano antes, em 2022, um homem matou dois funcionários de um hospital de Dallas enquanto estava no local para assistir ao nascimento do filho.

Em maio desse ano, um homem disparou na sala de espera de um centro médico em Atlanta matando uma mulher e ferindo quatro.

Um mês depois, um atirador matou o seu cirurgião e outras três pessoas num consultório médico em Tulsa, em Oklahoma, porque culpou o médico pela dor persistente que sentia após uma operação.