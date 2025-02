Irmãs da Apresentação de Maria celebram 100 anos de chegada à Madeira

Celebre-se na Sé do Funchal, amanhã, às 11 horas, uma missa solene para comemorar os 100 anos da chegada da Congregação das Irmãs da Apresentação de Maria à Madeira.

A eucaristia será presidida pelo senhor Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, na qual contará com a presença da Superiora Geral da Congregação da Apresentação de Maria, a Madre Maria dos Anjos que vem de Roma e da Superiora Provincial de Portugal, Irmã Fernanda Pereira.

A celebração contará ainda com a presença das religiosas, leigos, colaboradores, alunos das cinco escolas onde as religiosas tem instituições, sendo duas no concelho da Calheta, duas no concelho do Funchal e uma no concelho da Santa Cruz.