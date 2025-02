Benfica anuncia ter chegado aos 400 mil sócios

O Benfica atingiu hoje os 400 mil sócios, reforçando o estatuto de clube com mais associados no mundo, informou o emblema lisboeta através de uma nota divulgada no seu site oficial.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o cartão de sócio número 400.000 foi emitido hoje, dia 26 de fevereiro, por volta das 18:30. O sócio 400 mil é Cristina Gomes Loureiro, de 20 anos, residente na freguesia de Carrazedo, concelho de Amares, no distrito de Braga", assinalaram os 'encarnados'.

No sábado, durante a cerimónia de entrega dos Anéis de Platina e dos Emblemas de Ouro e de Prata, o presidente das 'águias', Rui Costa, tinha indicado que o clube tinha, àquela data, 399.038 sócios inscritos, mostrando-se confiante de que a fasquia dos 400 mil seria atingida até sexta-feira, dia em que o Benfica celebra o 121.º aniversário.

"É um feito extraordinário do Sport Lisboa e Benfica, ímpar na nossa história, e é a todos nós, sócios do nosso querido clube, que cabe o mérito desta proeza. Somos o primeiro clube do mundo a conseguir alcançar este feito. Estamos todos de parabéns", disse, na ocasião.

O Benfica é, atualmente, o clube com maior número de sócios no mundo, sendo que, há cerca de duas semanas, a imprensa alemã revelou que os 'encarnados' tinham ultrapassado o Bayern Munique nesse particular. Os bávaros tinham, então, 382 mil sócios.