Procissão dos Passos marca início da Quaresma na Paróquia de Santa Maria Maior

No próximo dia 9 de Março, a comunidade paroquial de Santa Maria Maior (Socorro) viverá um momento especial no primeiro domingo da Quaresma, integrado nas celebrações do Ano Jubilar. Pela primeira vez, os fiéis acompanharão as imagens de Jesus e de Sua Mãe na Procissão dos Passos.

Um dos momentos marcantes do dia será o Sermão do Encontro, que acontecerá na Capela do Corpo Santo, proporcionando "um tempo de escuta, reflexão e oração". A jornada culminará com a celebração da eucaristia, às 17 horas.