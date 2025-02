Corpo de turista portuguesa que morreu em São Tomé deverá chegar esta terça-feira a Portugal

O corpo da turista portuguesa que morreu, sábado, no despiste de uma viatura em São Tomé, deverá ser trasladado esta terça-feira para Portugal, disse hoje à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A mesma fonte, que inicialmente tinha dado a indicação de que o corpo da vítima mortal e da portuguesa ferida com mais gravidade no acidente de sábado chegariam ontem a Portugal, afirmou que tanto a trasladação como o transporte da pessoa "que inspirava mais cuidado" deverão acontecer na terça-feira.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros português adiantou que os outros dois portugueses que estavam na mesma viatura que capotou e que tiveram ferimentos ligeiros regressaram a Portugal no domingo, dia em que tiveram alta hospitalar.

A mulher de nacionalidade portuguesa morreu no sábado em São Tomé, na sequência do despiste de uma viatura durante uma excursão turística no sul do arquipélago, que provocou ainda três feridos, conforme confirmaram à Lusa fontes hospitalares e dos bombeiros.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu durante a manhã, na localidade de Ponta Baleia, quando um grupo de oito turistas regressava do extremo sul de São Tomé, em duas viaturas, e um dos veículos capotou.

A vítima mortal é natural de Arrifana, em Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro).