Bolieiro defende política de coesão europeia e pede tratamento específico para as RUP

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, defendeu hoje junto da Comissão Europeia a importância da política de coesão e apelou a um tratamento com "especificidade forte" para as regiões ultraperiféricas (RUP).

Em comunicado, o governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) revela que Bolieiro esteve reunido hoje em Bruxelas com o vice-presidente da Comissão Europeia, Raffaele Fito, que tem a pasta da Coesão e Reformas, onde defendeu a "necessidade de um tratamento com especificidade forte" para as RUP nas políticas de coesão, agricultura, pescas e transportes.

"O líder do executivo açoriano destacou a importância de assegurar a continuidade da política de coesão europeia, reforçando a necessidade de combater as assimetrias regionais e garantir uma melhor integração das regiões mais afastadas", adianta o governo.

O presidente do Governo dos Açores esteve na reunião com a Comissão Europeia acompanhado pelo eurodeputado do PSD Paulo Nascimento Cabral.

José Manuel Bolieiro lembrou a importância do Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade (POSEI) para a agricultura dos Açores e insistiu na criação de um programa idêntico para as acessibilidades.

"É fundamental assegurar um mecanismo que garanta, de forma perene, um adequado serviço de acesso das RUP aos territórios continentais", afirmou o chefe do Governo dos Açores, citado no comunicado, defendendo a criação do POSEI-Transportes.

O presidente do executivo regional alertou que a "vasta extensão" da Zona Económica Exclusiva do arquipélago "impõe desafios únicos" que exigem "políticas específicas que permitam um equilíbrio sustentável entre a exploração dos recursos marinhos e a preservação ambiental".

Bolieiro voltou a defender a importância geoestratégica da região ao nível económico e de segurança do oceano atlântico.

"A importância geoestratégica dos Açores não se limita ao âmbito económico, desempenhando igualmente um papel central em matéria de segurança e defesa no Atlântico Norte", destacou.

A União Europeia inclui nove regiões ultraperiféricas: os Açores, a Madeira e a Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Maiote, Reunião e São Martinho (França), e ilhas Canárias (Espanha).