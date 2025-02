"Está tudo controlado" no que ao Dengue diz respeito

Os casos de Dengue detectados em mosquitos aedes aegypti no Funchal estão controlado e não há qualquer motivo para preocupação.

Pelo menos a julgar pelas palavras do secretário regional da Saúde e Protecção Civil. "Neste momento está tudo controlado", garante Pedro Ramos.

Declarações à margem da sessão pública do projecto 'Smart Bear: Inovação Digital para um Envelhecimento Saudável', a decorrer no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal.