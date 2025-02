Casos de Dengue foram detectados numa habitação no Funchal

Os casos de Dengue detactados em mosquitos aedes aegypti e em duas pessoas na Região Autónoma da Madeira surgiram numa zona residencial, nomeadamente numa habitação localizada na cidade do Funchal, revelou esta quarta-feira, 19 de Fevereiro, a directora Regional de Saúde, Bruna Gouveia.

Em declarações à comunicação social, a responsável alertou que o mosquito aedes aegypti "gosta de estar à volta das habitações, onde existem pessoas", apelando ao seu combate com a eliminação de criadouros de mosquitos, as pequenas colecções de água.

"Tem de haver uma acção conjunta porque os contextos onde os mosquitos estão presentes são contextos maioritariamente do foro privado", defendeu Bruna Gouveia.

Segundo a directora Regional de Saúde, os casos reportam a Janeiro de 2025.

As autoridades de saúde estiveram a investigar estes dois casos potenciais de Dengue, que na altura não se confirmaram. Entretanto, como foi tornado público, foi identificada uma armadilha com os mosquitos em que se detectou a presença do vírus da Dengue nos mosquitos. O que se fez foi uma reavaliação dos casos, as autoridades de saúde continuaram a investigação epidemiológica, que se faz nestas circunstâncias, e conseguiu-se, aqui na Região e confirmação no Instituto Ricardo Jorge, de que foram efetivamente dois casos de Dengue. Bruna Gouveia

Foto Rui Silva / ASPRESS

Os casos "não constituem agora um risco, uma vez que já passou a fase de viremia, a fase em que era possível, se a pessoa fosse picada, transmitir esse vírus aos mosquitos", tranquilizou.

A responsável indicou ainda que foi feito "um incremento da vigilância e das medidas de controlo", não tendo sido identificado mais nenhum caso de Dengue nos mosquitos capturados desde 27 de Janeiro de 2025 nas 233 armadilhas existentes em toda a Região.

Esta é uma situação que deve servir de alerta exactamente para todos nós estarmos preparados para diariamente intervir no combate ao mosquito, porque efectivamente o risco de transmissão de doenças é cada vez maior. Temos melhores condições para uma propagação do mosquito devido às alterações climáticas, temos uma grande mobilidade de pessoas, temos surtos destas doenças transmitidas por mosquitos do género aedes aegypti em todo o Mundo, incluindo regiões de onde provêm muitas pessoas que visitam a Madeira, o que faz com que seja possível a entrada de casos importados que ao serem picados podem transmitir o vírus ao mosquito. Bruna Gouveia

A directora Regional de Saúde falava aos jornalistas à margem da conferência 'Partilha de Saberes – Viver com Alzheimer', que decorre esta manhã no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas.