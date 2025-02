Moscovo diz que territórios ucranianos anexados são inegociáveis

A Rússia reafirmou hoje que a anexação dos territórios ucranianos é inegociável, apesar de não reconhecida pela Ucrânia e a generalidade da comunidade internacional, numa altura em que se intensificam esforços para resolver o conflito.

"Os territórios que se tornaram súbditos da Federação Russa estão consagrados na Constituição do nosso país, são parte integrante do nosso país", disse o porta-voz do Kremlin (presidência), Dmitri Peskov, citado pela agência francesa AFP.

A Rússia anexou a Península da Crimeia em 2014 e, já depois de ter invadido a Ucrânia há três anos, as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia, embora não controle a totalidade destes quatro territórios.

"Isto é absolutamente indiscutível e inegociável", insistiu, na sequência de comentários do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que a Rússia terá de fazer concessões nas negociações de paz.

Na primeira reunião do seu gabinete, na quarta-feira, Trump disse que o Presidente russo, Vladimir Putin, terá de fazer concessões durante as negociações.

Também garantiu que Washington vai ajudar Kiev a "recuperar o máximo [de território] possível", embora tenha admitido que será complicado, segundo a agência espanhola EFE.