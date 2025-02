Papa melhorou, mas prognóstico continua reservado

O estado de saúde do Papa Francisco mantém-se em prognóstico reservado, mas a sua condição clínica continua a melhorar, de acordo com o meio de comunicação oficial Notícias do Vaticano.

Pela manhã, o Papa teve uma sessão de fisioterapia respiratória, que foi intercalada com momentos de repouso, antes de novas sessões de cuidados médicos.

Da parte da tarde, Francisco "recolheu-se em oração na capela do apartamento privado (...) onde recebeu a eucaristia", segundo o Notícias do Vaticano, que referiu que o Papa dedicou algum do tempo a trabalhar, o que prova a melhoria da sua condição.

"Hoje, o Papa alternou a oxigenoterapia de alto fluxo com o uso de máscara respiratória", informou a equipa médica que o acompanha, que explicou ao Notícias do Vaticano que "tendo em conta a complexidade do quadro clínico, são necessários mais alguns dias de estabilidade para definir o prognóstico".