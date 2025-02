Remodelação da Central Hidroeléctrica da Calheta está concluída

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta manhã, pelas 11h30, na Calheta, as obras já concluídas de remodelação da Central Hidroelétrica da Calheta I (CTA I).

Em funcionamento desde 1953 (mais de 70 anos de exploração), estava parada desde 2023 para obras, sendo agora uma central totalmente nova, em todos os seus equipamentos. Manteve-se apenas o edifício, preservado pelo seu interesse arquitetónico e porque faz parte do legado deixado na Madeira pelo arquitecto Chorão Ramalho.

O projecto da nova central foi totalmente apoiado pelo PRR e adjudicado pelo valor de 4,9 milhões de euros, fazendo parte do pacote inicial daquele programa, atribuído pelo Governo Regional da Madeira à Empresa de Electricidade da Madeira, no montante de 69 milhões de euros, do qual fazem parte também a Central da Serra de Água, várias baterias de potência e outros sistemas de produção e gestão de rede elétrica que já entraram em serviço.

Esta remodelação contempla um aumento da potência instalada que permitirá atingir uma produção de 7,4 GWh, em resultado não só do aumento da eficiência, mas também do aumento de caudais, decorrentes da reabilitação do canal da Rocha Vermelha.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

-11h30 - Coligação Força Madeira realiza Iniciativa política, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

- 11h30 - PS-Madeira reúne com a Associação Académica da Universidade da Madeira, no Campus Universitário da Penteada

- 12h00 - Conferência de imprensa da Associação Cultural Casa Invisíve, em parceria com a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, no Estabelecimento Prisional do Funchal

-12h30 - Iniciativa Liberal Madeira promove almoço-debate subordinado ao tema 'Pelos caminhos da autonomia - reflexões para o futuro', no Restaurante da Quinta Magnólia

- 13h00 - Juventude CDU - Tribuna pública, na Universidade da Madeira,

- 17h30 - UMa realiza conferência 'Heroísmo e Saudosismo em Luís Vaz de Camões: Reflexões sobre Figuras Históricas e Mitológicas n'Os Lusíadas', anfiteatro 6 do Campus Universitário da Penteada

- 20h00 - Concerto de Originais de Tiago Sena no Teatro Baltazar Dias

CURIOSIDADES:

- Dia de Santo Alexandre;

- Este é o quinquagésimo sétimo dia do ano. Faltam 308 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1802 - Nasce o escritor francês Victor-Marie Hugo, Victor Hugo, autor de "Os Miseráveis".

1821 - Golpe de Estado no Rio de Janeiro. Por pressão de D. Pedro, D. João VI é obrigado a jurar as bases da futura Constituição, resultante da Revolução Liberal de 1820.

1834 - Morre aos 62 anos, o inventor alemão Alois Senefelder, criador da litografia.

1883 -- Morre, com 56 anos, o pintor Miguel Ângelo Lupi.

1884 - É assinado o Tratado do Zaire, entre Portugal e o Reino Unido, sobre as fronteiras em África.

1885 - É assinada a Ata Final da Conferência de Berlim, que partilha África entre as potências europeias.

1892 - O ministro das Finanças português, o historiador Oliveira Martins, apresenta a proposta de Lei de Salvação Pública.

1897 - É criado o Grande Oriente de Portugal, cisão do Grande Oriente Lusitano Unido.

1909 -- João José Pires é eleito primeiro presidente do Benfica.

1912 -- Brito Camacho funda o Partido União Republicana ou Partido Unionista.

1915 -- Fundação do Sporting Clube de Tomar, primeira filial do Sporting Clube de Portugal.

1916 - Estreia-se, em Lisboa, a peça "A Maluquinha de Arroios", de André Brun.

1917 - Restrições económicas no contexto da Grande Guerra 1914-1918. A iluminação pública é racionada em Lisboa.

1929 -- Morre, aos 55 anos, o poeta português Augusto Gil.

1936 -- Nasce José da Cruz Policarpo, futuro cardeal patriarca de Lisboa, em Alvorninha (Caldas da Rainha).

1952 - O primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, anuncia a produção da primeira bomba atómica britânica.

1971 - Morre, com 67 anos, o ator francês Fernandel, pseudónimo de Fernand-Joseph-Désiré Contandin, célebre pelas interpretações de "Don Camilo", nas adaptações dos contos irónicos de Giovanni Guareschi.

1975 - É publicada a Lei de Imprensa portuguesa -- Decreto-Lei n.º 85-C/75, que entra em vigor decorridos quinze dias após a sua publicação e cessa a partir desse momento, relativamente à imprensa, a competência da comissão 'ad hoc', criada pelo Decreto-Lei nº. 281/74 de 25 de junho.

- É constituída a Comissão Nacional de Eleições.

- O Governo português aprova a Lei do Arrendamento Rural, que enquadra a Reforma Agrária.

1976 - É assinado, em Lisboa, o segundo pacto Movimento das Forças Armadas-Partidos.

1980 -- Morre, com 72 anos, Shukairi, Shukairy, Shukeiry, ou al-Shuqayri Ahmed Shukeiri, um dos fundadores e primeiro presidente da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) entre 1964 e 1967.

1991 - Guerra do Golfo. Saddam Hussein anuncia a retirada da cidade do Kuwait, sete meses após o início da crise.

1993 -- Atentado terrorista às torres do World Trade Center, em Nova Iorque. Explode um carro armadilhado numa das caves.

1994 - É inaugurada a iniciativa Lisboa/94 - Capital Europeia da Cultura.

1997 - Conferência Internacional sobre Trabalho Infantil em Amesterdão, Paíe"ses Baixos.

2001 -- Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia assinam em Nice, França, um novo Tratado comunitário, que reforma as instituições europeias e abre a via ao alargamento da União a 12 novos países a partir de 2003.

2003 - O Ministério da Agricultura português deteta uma substância cancerígena e de utilização proibida, o nitrofurano, em frangos, perus e codornizes em 43 explorações de aves portuguesas.

2004 - Os Estados Unidos levantam o embargo à Líbia, após 23 anos de sanções, e autorizam a abertura de uma secção de interesses líbios nos Estados Unidos.

- Morre, com 47 anos, o Presidente da Macedónia, Boris Trajkovski, num acidente de avião no sul da Bósnia.

2005 -- Morre, com 61 anos, Jef Raskin, engenheiro norte-americano, cofundador da Apple Computers com Steve Jobs.

- Israel suspende a transferência de poderes de segurança para as forças palestinianas, na Cisjordânia, e exclui a 'Jihad Islâmica' do acordo de tréguas.

2006 - A Câmara Baixa do parlamento da Rússia (Duma) aprova a lei antiterrorista que limita os direitos da população e permite abater aviões de passageiros sequestrados para cometer atentados terroristas.

- Rússia e Irão chegam a acordo de princípio para enriquecimento de urânio das centrais nucleares iranianas em território russo.

2007 -- O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), mais alta instância judicial das Nações Unidas (ONU), considera que a Sérvia não organizou um genocídio contra a Bósnia, durante a guerra de 1992-1995, não havendo direito a indemnizações, como Sarajevo exigia.

2008 - Índia ensaia com sucesso o lançamento de um míssil com capacidade nuclear a partir de uma rampa submersa na costa sudeste do país, perto da cidade portuária de Visakhapatnam, anuncia o Ministério da Defesa indiano.

- É inaugurado o "Banco Mundial de Sementes", situado dentro de uma montanha gelada, no arquipélago norueguês de Svalbard, no Ártico, e criado para proteger milhões de sementes alimentares a fim de preservar a diversidade vegetal mundial, ameaçada pelas catástrofes naturais, guerras e as alterações climáticas.

- Morre, com 71 anos, o general israelita reformado Dan Shomron, comandante da famosa operação de resgate Entebe e chefe do Estado-maior do Exército entre 1987 e 1991, durante a primeira intifada.

- Morre, com 49 anos, o luso-americano Mike Plowden, antigo atleta e treinador de basquetebol, considerado uma das maiores estrelas das décadas de 1980 e 1990, representou a seleção nacional de basquetebol por 61 vezes.

- Morre, com 60 anos, o baterista norte-americano Buddy Miles, que colaborou com Jimi Hendrix e Carlos Santana.

2009 - O Governo aprova a proposta de lei que impõe que os crimes de abuso, exploração sexual de crianças e de violência doméstica não sejam apagados do registo criminal até 20 anos depois da extinção das penas.

2010 - Morre, aos 87 anos, Bernard Edouard Coutaz, presidente da editora francesa Harmonia Mundi, a maior "independente" a nível mundial, pioneira na revelação de música étnica e de repertórios pré-românticos da música erudita de tradição europeia, como as Cantigas de Amigo de D. Diniz.

2011 -- Passados 13 anos, o principal suspeito do desaparecimento do jovem de Felgueiras Rui Pedro é acusado do crime de rapto, mas esta acusação não permite saber o que aconteceu ao jovem nem se este está vivo ou morto.

- A capitã Patrícia Almeida, 27 anos, e a cabo Teresa Carvalho, de 39, oficializam o primeiro casamento 'gay' da história da GNR. As duas militares formalizaram a união numa conservatória do Registo Civil de Lisboa.

2012 -- A nova Constituição síria, submetida a referendo, é aprovada por 89,4 por cento dos votantes.

2014 - Os 85 quadros de Miró do antigo Banco Português de Negócios regressam a Lisboa e são depositados num cofre-forte da Caixa Geral de Depósitos.

- O líder de protestos pró-União Europeia na Ucrânia, Arseni Iatseniuk, é proposto para o cargo de primeiro-ministro pelo 'Conselho de Maidan', que reúne os líderes políticos da contestação ucraniana, da sociedade civil e dos grupos radicais.

- Morre, aos 66 anos, o espanhol Paco de Lucía, guitarrista de flamenco. Galoardo, em 2004, com o Prémio Príncipe das Astúrias, um Grammy pelo melhor álbum de flamenco e com o Prémio Nacional de Guitarra de Arte Flamenco.

2016 - O ítalo-suíço Gianni Infantino é eleito presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), organismo que tutela o futebol mundial, ao vencer as eleições à segunda volta, sucede ao suíço Joseph Blatter.

2017 - Um veículo avança sobre uma multidão que assistia à parada conhecida como "Krewe of Endymion" em Nova Orleães, no Estado norte-americano do Luisiana, e causa dezenas de feridos.

- O ciclista português Rui Costa, campeão do mundo em 2013, ganha a Volta a Abu Dhabi.

2018 -- Morre, aos 93 anos, o coronel João Varela Gomes, um dos militares mais ativos politicamente antes e depois do 25 de abril.

2020 -- Covid-19. O Brasil confirma o primeiro caso positivo de contágio pelo novo coronavírus, um homem de 61 anos, residente em São Paulo, regressado recentemente do norte de Itália.

- Covid-19. Vários países confirmam os primeiros casos do novo coronavírus, entre os quais Grécia, Macedónia do Norte, Geórgia e Paquistão.

- A portuguesa Maria Martins conquista a medalha de bronze na disciplina de scratch no campeonato do Mundo de ciclismo de pista, no primeiro dia de prova em Berlim.

2021 - O Supremo Tribunal de Justiça confirma condenação do antigo presidente do BPP, João Rendeiro, a cinco anos e oito meses de prisão efetiva por crimes de falsidade informática.

- Morre, aos 32 anos, Alfredo Quintana, luso-cubano, guarda-redes de andebol que, ao serviço do FC do Porto, se sagrou seis vezes campeão nacional.

PENSAMENTO DO DIA: