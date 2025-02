Central Hidroeléctrica da Calheta I com mais de 70 anos ficou 'nova' por 4,9 milhões de euros

Estão concluídas as obras de remodelação da Central Hidroeléctrica da Calheta I (CTA I), que tiveram início em 2023. A infra-estrutura em exploração desde 1953 está agora "totalmente nova, em todos os seus equipamentos", graças ao investimento de 4,9 milhões de euros, apoiado pelo PRR - Plano de Recuperação e Resiliência.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a central agora requalificada pelas 11h30 desta quarta-feira, 26 de Fevereiro.

Apenas o edifício da infra-estrutura foi preservado durante esta intervenção, tendo em conta o seu interesse arquitectónico. Trata-se de um dos edifícios madeirenses desenhados pelo arquitecto português Raúl Chorão Ramalho.

Em nota emitida, a presidência do Governo Regional sublinha que a remodelação contemplou "um aumento da potência instalada que permitirá atingir uma produção de 7,4 GWh, em resultado não só do aumento da eficiência, mas também do aumento de caudais, decorrentes da reabilitação do canal da Rocha Vermelha".