Funchal está a recuperar placa de homenagem a Luís de Camões

Está em curso a recuperação da placa de homenagem a Luis de Camões, datada de 1946, com a Estância do Canto V dos Lusíadas. A placa encontra-se no Parque de Santa Catarina e está a ser alvo de intervenção por parte da Câmara Municipal do Funchal.

Segundo explica uma nota enviada à imprensa, esta intervenção insere-se no projecto municipal de valorização e preservação da estatuária urbana, com o objectivo de salvaguardar o património cultural e artístico que marca a identidade e memória colectiva do Funchal. Além disso, esta recuperação insere-se nas Comemorações do V Centenário do Nascimento de Luís de Camões.

Esta placa apresentava falta de algumas letras e números, elementos que acabaram por se deteriorar ao longo do tempo, nesta que é uma referência à Madeira. O trabalho de restauro está a cargo da empresa especializada 'Sentir o Arte', que procederá à execução e aplicação de novas letras em bronze fundido, respeitando rigorosamente as características originais da peça.

"A preservação do património escultórico da cidade é uma prioridade para o Município do Funchal, enquanto legado de valor histórico, artístico e identitário. As estátuas e monumentos espalhados pelos espaços públicos representam momentos, figuras e símbolos fundamentais da nossa memória colectiva. O seu restauro não só contribui para a valorização do espaço urbano, como também reforça a ligação entre os cidadãos e a história da sua cidade", indica a mesma nota.

O actual executivo aponta que, desde que tomou posse, esta é a quinta intervenção na estatuária da cidade, que "reflecte o compromisso contínuo da autarquia com a conservação e dinamização do património cultural do Funchal, preservando a riqueza do seu passado para as gerações presentes e futuras".