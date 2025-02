CMF abre inscrições para o 26.º concurso 'Funchal – Cidade Florida'

A Câmara Municipal do Funchal promove este ano a 26.ª edição do concurso 'Funchal – Cidade Florida', dedicado à expansão da área de espaços verdes da cidade.

As inscrições para a edição de 2025 decorrem entre 1 e 31 de Março, de forma 'on-line', através de formulário disponível no site cmfonline.funchal.pt, e presencialmente, na Quinta do Poço da Câmara, na Estrada dos Marmeleiros, n. º1, em frente à Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria.

O concurso apresenta as seguintes modalidades: Hortas Urbanas Municipais; Hortas Urbanas Sociais; Jardins de Habitação Social; Jardins Unifamiliares; Varandas, balcões, terraços e escadarias; Unidades Hoteleiras.

A iniciativa, cujos prémios vão até aos 11.000 euros, tem como principal objectivo reforçar o papel de todos os munícipes numa imagem mais 'verde' do Funchal, merecedora da qualificação 'Cidade Jardim'.