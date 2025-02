GNR apreende 120 quilos de pescado congelado na ilha Terceira

A Guarda Nacional Republicana (GNR) apreendeu 120 quilos de pescado congelado durante uma ação de fiscalização a estabelecimentos de restauração no concelho de Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, nos Açores, revelou hoje aquela força policial.

Segundo um comunicado do Comando Territorial da GNR dos Açores, a apreensão de 25 quilos de polvo e de 95 quilos de pescado variado foi feita na segunda-feira, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Angra do Heroísmo.

"No âmbito de uma ação de fiscalização a estabelecimentos de restauração, os militares da Guarda, acompanhados pela autoridade veterinária da Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE), verificaram a existência de pescado congelado sem que estivesse assegurada, em todas as fases da produção, transformação e distribuição, a rastreabilidade dos géneros alimentares", adiantou.

De acordo com a fonte, foi ainda detetado o incorreto acondicionamento/armazenamento dos produtos, que foram destruídos após verificação higiossanitária.

Da ação policial resultou a identificação de um homem de 35 anos e a elaboração de um auto de contraordenação.

No comunicado, a GNR lembra que o objetivo principal deste tipo de ações de fiscalização é "garantir o cumprimento das normas legais por parte do setor de restauração e bebidas, contribuindo, desta forma, para a proteção dos utentes/consumidores".