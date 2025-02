Novo director da PJ Madeira reuniu-se com Representante da República

O Representante da República recebeu hoje, em audiência de apresentação de cumprimentos, o novo director do Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária, José Matos.

Durante o encontro, o recém-nomeado director da PJ na Região Autónoma da Madeira teve ocasião de salientar as principais prioridades de actuação da Instituição no seu mandato, nomeadamente o reforço da capacidade de actuação da Polícia, que passará pela gestão cada vez mais eficaz do quadro de investigação, pelo incremento de recursos humanos em sectores específicos, como a área informática e tecnológica, e pela permanente colaboração com as demais forças de segurança e com as entidades judiciais.

Por sua vez, o Representante da República além de desejar "os maiores sucessos" a José Matos, também exprimiu a sua satisfação pelos "excelente desempenho" do laboratório da PJ recentemente criado na Região, que tem permitido encurtar em muito o tempo de resposta nas análises toxicológicas e combater eficazmente o tráfico e disseminação de estupefacientes, sobretudo das novas substâncias psicotrópicas, e fez questão em salientar "a importância e a excelência do trabalho desenvolvido por todas as autoridades policiais na Madeira e Porto Santo", designadamente a Polícia Judiciária.