Madeira regista entre 400 a 500 enfartes por ano

A Região Autónoma da Madeira regista entre 400 a 500 enfartes anualmente, revela a Direcção Regional de Saúde, indicando que o número que tem-se mantido estável nos últimos anos e que, embora a mortalidade devido às doenças cardíacas tenha diminuído, "as doenças coronárias continuam a ser as principais responsáveis pela mortalidade, tanto no país, quanto no mundo e na Região".

Comemorou-se a 14 de fevereiro o Dia Nacional do Doente Coronário, uma data instituída pela Fundação Portuguesa de Cardiologia com o objectivo de alertar a população sobre os factores de risco associados à doença coronária. A Direcção Regional de Saúde assinala a efeméride que reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do cuidado contínuo para garantir uma vida mais saudável e longa.

Em nota emitida, a entidade destaca que "o apoio emocional e a consciencialização são fundamentais no processo de recuperação de quem já enfrenta a doença".

A saúde do coração é profundamente influenciada pelos nossos hábitos diários, e a mudança de estilo de vida é essencial para a prevenção. DRS

A DRS deixa dicas para manter o coração saudável: "Mantenha uma alimentação equilibrada e saudável; pratique atividade física regularmente; controle o peso corporal; não fume; controle o stress; mantenha a tensão arterial controlada; monitorize os níveis de colesterol; controle a diabetes; evite o consumo de bebidas alcoólicas; realize os exames e rastreios recomendados pelo seu médico".