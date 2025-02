Projecto de itinerância nacional 'Como uma ilha sobre o Mar: Lourdes Castro' apresentado sexta-feira

O projecto de circulação, em itinerância nacional, de um conjunto de exposições evocativas da vida e obra de Lourdes Castro, será apresentado em conferência de imprensa, no próximo dia 28 de Fevereiro, sexta-feira, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho da Calheta - Câmara Municipal da Calheta.

A apresentação contará com a participação dos principais promotores desta iniciativa bem como, das instituições que acolherão os eventos programados. O secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente.

"Este projecto é financiado pela DGARTES através da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea (RPAC); Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura/Direção Regional da Cultura, por via do MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira (organização e produção); Câmara Municipal da Calheta (Ilha da Madeira); Governo Regional dos Açores, através da Direção Regional de Cultura dos Açores (DRAC-Açores), por via do Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas e pela Sociedade Nacional de Belas Artes", indica nota à imprensa.

Explica ainda que "a iniciativa tem como matriz comum a mostra homónima, realizada no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira entre 2022-23, 'Como uma ilha sobre o Mar: Lourdes Castro', exposição que teve curadoria de Márcia de Sousa e motivou o desenho de um projecto de itinerância nacional, recentemente apoiado pela DGARTES através da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea que, em Julho de 2025, terá a sua primeira apresentação fora do arquipélago da Madeira, nos Açores, em São Miguel, no arquipélago - Centro de Artes Contemporâneas (ACAC)".