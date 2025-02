Jipes da marca UMM percorreram a Calheta

Decorreu, ontem, no concelho da Calheta, a terceira edição do passeio dos amantes da marca de carros portuguesa UMM, coordenado pelo maior coleccionador de UMMs do mundo, o emigrante madeirense radicado no Reino Unido, Ricardo Albuquerque.

O evento contou com a presença de 25 jipes UMMs e o percurso decorreu durante todo dia e passando por todas as freguesia do concelho da zona oeste da Madeira.

A partida do passeio começou no sítio da Achada de Santa Antão na freguesia do Arco da Calheta, passando pelo Rochão, Paul do Serra, Atouguia, Calheta, Estreito da Calheta, Prazeres, Fonte do Bispo e assim sucessivamente, terminando no sítio da Maloeira na freguesia da Fajã da Ovelha com um jantar convívio e a respectiva entrega de troféus aos participantes. Na iniciativa participaram mais de uma centena de pessoas das quais 41 participantes vieram de várias partes do continente.

O coordenador do passeio, Ricardo Albuquerque, disse que o passeio correu muito bem, até o tempo ajudou porque não choveu e ainda por cima o passeio decorreu de uma forma muito agradável no concelho da Calheta, no concelho onde eu nasci. “Foi um dia espetacular, todos os participantes gostaram imenso deste passeio, conheceram sítios que nunca tinham passado e outros foi a primeira vez que estão a visitar a Madeira. Todos apoiaram e colaboraram, houve um grande espírito de equipa e por isso estou muito satisfeito. Adiantou ainda que pretendemos continuar estes passeios dando a conhecer a ilha e ressalvou que todos os participantes ficaram hospedados no concelho da Calheta e os convívios também foram realizados no concelho a fim de promover a economia local. “Vim da Inglaterra de propósito com a minha mulher que foi um dos braços direitos na coordenação do evento e também trouxe os meus dois filhos e valeu a pena voltar à minha terra”, frisou.

Quem marcou presença no evento, quer na partida quer na chegada, foi a presidente da Câmara Municipal da Calheta em exercício, Doroteia Leça, que disse ao DIÁRIO que apoiamos estas iniciativas porque pretendemos tornar o nosso concelho mais atrativo, que por si só já é muito atrativo, um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo dos anos e o caminho é esse, é dar a conhecer a Calheta, que a visitem e que gostem de cá estar e que voltem. “Congratulo a organização desta 3ª edição do passeio dos UMM e realmente é uma aposta ganha e o município está para apoiar este e qualquer outro evento que sirva não só para promover o concelho mas também para dinamizar a economia local", explicou a autarca.

Salientou ainda a paixão que o emigrante natural do Arco da Calheta tem aos jipes UMMs e sei que teve umas semanas árduas para organização deste evento e estamos gratos. Já o presidente do Clube dos UMM de Portugal, Norberto Leralto, presente nesta edição referiu que este passeio tem como objectivo juntar a comunidade de todo o mundo espalhada e este ano trouxemos mais de quatro dezenas de pessoas do continente que vieram conhecer um bocadinho a Madeira e juntar-se aqui aos colegas da Madeira neste grupo. Explicou ainda que os passeios são anuais, juntam o pessoal todo para se conhecerem e trocar ideias e ver alguns pormenores dos carros e mesmo dos restauros e ficarem-se a conhecer mais uns aos outros que é o mais importantes”.

O evento organizado pelo clube 1 de Maio e coordenado pelo maior colecionador de UMM do mundo, Ricardo Albuquerque terminou com a entrega de lembranças onde marcaram presença a presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça e o vereador da Câmara Municipal da Calheta, Aleixo Abreu