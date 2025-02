Quase 1,5 milhões de euros permitem remodelação da Escola primária do Estreito

Mais de um ano depois de terem sido iniciadas, estão concluídas as obras de remodelação da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos, uma intervenção que há muito era pedida pela comunidade local.

Os trabalhos incluíram a substituição de caixilharia e outras estruturas que garantem, agora, maior conforto térmico e acústico. Além disso, foram realizadas intervenções nas diferentes salas de aula, nas instalações sanitárias e no exterior, nomeadamente no polidesportivo. Ainda no recreio, o parque infantil ganhou novo pavimento e o pátio foi parcialmente coberto, permitindo a sua utilização mesmo em dias de chuva.

Todas as mais valias destas remodelações foram destacadas pela directora da escola. Anabela Fernandes reconheceu o transtorno temporário de o estabelecimento ter continuado a funcionar mesmo com as obras em curso, mas não tem dúvidas de que esse esforço valeu a pena.

Já Miguel Albuquerque, quando questionado sobre a demora da intervenção, apontou a necessidade de planeamento e gestão orçamental, ainda que o seu Executivo reconhecesse a necessidade de concretizar os trabalhos agora finalizados.

"Nós temos um programa e, ao contrário de outras forças políticas, nós temos de programar, porque quando nós prometemos as obras, temos de as executar. E obviamente que o Orçamento é limitado e qualquer obra tem de ser programada. Nós não temos um baú de geração espontânea de dinheiro e, obviamente, estas obras eram reclamadas, e bem, mas tiveram de ser inseridas num programa de construção de obras públicas" Miguel Albuquerque

O presidente do Governo Regional enfatizou a "reformulação estrutural" levada a cabo, num investimento de quase 1,5 milhões de euros.

Sobre outras remodelações em curso no parque escolar, Albuquerque destacou a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, ou da 'Levada', por 6,4 milhões de euros, que já está em curso.

O chefe do Executivo destacou a necessidade constante de trabalhos de manutenção em todos os estabelecimentos de ensino. "Há sempre dinheiro a investir. Pavilhões, infiltrações, problemas que temos sempre nas escolas", sustentou Miguel Albuquerque.

A Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Estreito de Câmara de Lobos tem, neste momento, 268 alunos. Durante as obras, cerca de uma centena de estudantes foram 'deslocados' para a Escola do Garachico, que já se encontra desactivada há alguns anos.