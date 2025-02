Município do Porto Santo e CELFF assinam protocolo de cedência de utilização do Edifício Escola EB1/PE do Farrobo/Camacha

O Município do Porto Santo e o CELFF - Centro de Estudos, Línguas e Formação do Funchal assinaram um protocolo de cedência de utilização do Edifício Escola EB1/PE do Farrobo/Camacha, com o objectivo de promover o desenvolvimento social e educativo na ilha.

"Este acordo tem como foco a realização de acções de formação profissional e cursos de dupla certificação em áreas de interesse para o desenvolvimento local", revela a autarquia à imprensa.

De acordo com o protocolo, conforme acrescenta a nota de imprensa, "o município do Porto Santo cede o uso das instalações do referido edifício ao CELFF-EP, enquanto este se compromete a realizar a manutenção e limpeza do imóvel, além de equipar as salas de aula com mobiliário escolar e equipamentos multimédia e de informática".

"A pintura dos interiores também será responsabilidade do CELFF-EP, garantindo que as condições do espaço estejam adequadas para as atividades propostas", acrescenta.

Entre as principais metas do protocolo destaca "o desenvolvimento de cursos profissionalizantes de dupla certificação, especialmente nas áreas do Turismo, Hotelaria, Restauração e Serviços Sociais, atendendo tanto a população jovem quanto adulta da ilha do Porto Santo; a realização de projectos de investigação conjunta, que visem melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade e à economia local e a utilização mútua de recursos humanos, infraestrutura e tecnologias para a implementação de actividades de ensino e formação profissional".

A nota refere ainda que "a cooperação entre as duas entidades também prevê a realização de colóquios, seminários e workshops, além do acolhimento de alunos do ensino regular e da população em geral para a formação profissional".

"Para a execução dessas actividades, as duas partes terão acesso aos recursos e instalações disponibilizadas, sempre com base nas normativas legais aplicáveis", acrescenta.

O protocolo, com validade de seis anos, poderá ser renovado por iguais períodos, caso seja solicitado e aprovado pelo município.

A autarquia diz que "este acordo representa um passo importante no fortalecimento da colaboração entre o município do Porto Santo e o CELFF-EP, visando o enriquecimento da oferta formativa e a melhoria da qualidade de vida da comunidade da ilha".