Carro sai de estrada na zona do Centromar

Um automóvel onde seguiam duas turistas saiu de estrada ao início da tarde de hoje, na zona do Centromar, no Funchal, e foi parar a um jardim.

Para o local seguiu uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma ambulância, e os Bombeiros Sapadores do Funchal com uma viatura de desencarceramento que não chegou a ser utilizada.

As turistas aparentavam estar nervosas, mas recusaram ser transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.