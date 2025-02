Hoje são conhecidas as novas Estrelas Michelin em Portugal

O Centro de Congressos da Alfândega do Porto é, hoje, palco da segunda gala Michelin exclusivamente portuguesa, em que serão conhecidos os restaurantes nacionais distinguidos com estrelas em 2025.

Depois do Algarve, o Porto acolhe a cerimónia em que serão anunciadas as novas referências da gastronomia portuguesa e esperadas centenas de convidados.

Portugal chega a esta cerimónia com 39 restaurantes com estrelas Michelin, nove dos quais na Madeira (incluindo o duplamente premiado Il Gallo d’Oro):

Ainda assim, o país nunca teve uma classificação máxima de três estrelas (”uma cozinha única, justifica a viagem”).

Além das estrelas Michelin, serão entregues as estrelas verdes, que distinguem os estabelecimentos comprometidos com a gastronomia sustentável, assim como o 'Bib Gourmand' e os prémios especiais da selecção de Portugal 2025.

Depois da entrega dos prémios seguir-se-á um jantar, coordenado pelos 'chefs' Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova, Matosinhos, duas estrelas), Vítor Matos (Antiqvvm, Porto, duas estrelas) e Ricardo Costa (The Yeatman, Vila Nova de Gaia, duas estrelas).

O jantar será também confeccionado por cinco 'chefs' distinguidos com uma estrela Michelin: António Loureiro (A Cozinha, Guimarães), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio, Porto), Óscar Geadas (G Pousada, Bragança), Julien Montbabut (Le Monument, Porto), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto) e Arnaldo Azevedo (Vila Foz, Porto).

"Uma equipa de maestros que reinventam as tradições locais, redefinem tendências com técnicas inovadoras e enaltecem o valor dos produtos da região", assinala o guia.

A cerimónia contará ainda com a actuação do grupo Expresso Transatlântico, composto pelo trio Gaspar Varela, Sebastião Varela e Rafael Matos.

O Gala do Guia Michelin está marcada para as 18h30. Pode assistir ao evento aqui:

Criado no início do século XX para ajudar os viajantes nas suas deslocações, o Guia Michelin é hoje considerado uma referência mundial na qualificação de restaurantes. Portugal entrou no roteiro em 1910.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

09h30 Prosseguem, no Colégio dos Jesuítas, as I Jornadas Técnicas SIG sobre inovação e sustentabilidade no território’, promovidas pela Câmara Municipal do Funchal.

10h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita esta terça-feira, a Century 21 Garden, detida pela Cláusulas & Regras, Lda., sita à Rua da Carreira 63 A, no Funchal. À tarde, às 16 horas, visita a North Gardens, à Estrada D. João V, nº 302, no Rosário, em São Vicente.

11h00 Realiza-se, hoje, na Praça do Povo, no Funchal, a cerimónia de entrega do Comando da Zona Marítima da Madeira. Seguidamente terá lugar a tomada de posse, no âmbito da Autoridade Marítima Nacional, dos cargos de Chefe do Departamento Marítimo da Madeira, Capitão do Porto do Funchal, Capitão do Porto de Porto Santo, Comandante Regional da Polícia Marítima da Madeira, Comandante Local da Polícia Marítima do Funchal e Comandante Local da Polícia Marítima de Porto Santo. Estes cargos vão ser assumidos pelo Capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles, em substituição do Capitão-de-mar-e-guerra Rui Rodrigues Teixeira. O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Cabral Barreto, presidirá à cerimónia, onde marcará também presença o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

11h00 A candidatura do PSD/Madeira às próximas Eleições Regionais do dia 23 de Março realiza uma iniciativa política, junto à GESBA da Ponta do Sol.

11h30 O PS-Madeira promove uma conferência de imprensa esta terça-feira, junto ao hospital dos Marmeleiros. A iniciativa terá como porta-voz o presidente do partido, Paulo Cafôfo.

15h00 Sessão comemorativa do 20.º aniversário da SocioHabitaFunchal, Empresa Municipal de Habitação, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal

15h15 A CDU realiza uma jornada de trabalho sobre transporte público e mobilidade em meio urbano, na qual participa Mariana Silva, a dirigente nacional do PEV - Partido Ecologista ‘Os Verdes’. A jornada inicia-se às 10 horas, mas as conclusões serão apresentadas no alto do Caminho do Galeão, em São Roque, no final do percurso do autocarro da "carreira 93".

15h30 O Sindicato de Hotelaria da Madeira promove uma jornada de luta pela “defesa dos aumentos salariais para os trabalhadores do sector da hotelaria na Madeira”, com concentração junto à sede do sindicato (sito à Rua da Alegria, n.º 31), com saída em manifestação rumo à Quinta Vigia.

18h30 A ACIF – Câmara de Comércio e Indústria da Madeira promove uma sessão de apresentação da Aceleradora de Comércio Digital da Região Autónoma da Madeira – Melhor Comércio na Madeira às empresas do concelho da Calheta, no Centro Social do Estreito da Calheta.

18h45 Apresentação dos candidatos do CDS-PP Madeira às Eleições Legislativas Regionais de 23 de Março, no Hotel Barceló, no Funchal.

18h45 Marcelino Teles, reconhecido pela sua icónica personagem artística "Compadre Jodé" e pelo seu percurso profissional como oficial de justiça, será o orador principal de uma sessão ‘FNAC Talks’, no auditório da FNAC Madeira (Madeira Shopping, Funchal), com o tema: "Santana, uma Cidade Rural". A sessão é gratuita e aberta ao público em geral, sem necessidade de inscrição, mas está limitada à lotação do espaço.

Hoje realizam-se ainda as oficinas de ciência do programa Cientista Regressa à Escola, que conta com o apoio da Fundação La Caixa e Alumni Engagement Innovation Fund, da Embaixada dos Estados Unidos, na Escola EB 1/PE da Fonte da Rocha, em Câmara de Lobos. O programa leva cientistas de regresso às suas antigas escolas primárias para desenvolver oficinas de ciência com as crianças, promovendo a literacia e a diminuição de desigualdades.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 25 de Fevereiro, Dia Internacional da Commedia Dell'Arte e Dia Internacional do Implante Coclear:

1819 - Morre, com 84 anos, o poeta e tradutor Filinto Elísio, pseudónimo do padre Francisco Manuel do Nascimento.

1836 - É patenteado o primeiro revólver, pelo norte-americano Samuel Colt.

1848 - É proclamada a República em França.

1855 - Nasce o poeta José Joaquim Cesário Verde, inconformista, crítico, autor de "O Sentimento de Um Ocidental".

1869 - É abolida a escravidão em todas as colónias portuguesas, passando os escravos existentes à condição de libertos.

1873 - Nasce, em Nápoles, o tenor italiano Errico Caruso, ou Enrico Caruso.

1885 - A Alemanha anexa as regiões africanas do Tanganica e Zanzibar.

1888 - Teófilo Braga é eleito deputado por Lisboa.

1891 - Nasce o fadista Alfredo Rodrigo Duarte, Alfredo Marceneiro.

1948 - O Partido Comunista checo assume o poder.

1954 - O coronel Gamal Abdel Nasser toma o poder no Egito, derrubando o Presidente Mohamed Neguib.

1955 - A Clínica de Reabilitação de Deficientes Visuais, atual Centro Hellen Keller, é fundada em Lisboa.

1956 - Nikita Krutschev, líder da União Soviética (URSS), denuncia o totalitarismo de José Estaline.

1961 - É assinado o contrato para a construção da Ponte sobre o Tejo, em Lisboa, com a United States Steel Export Company.

- Independência do Kuwait.

1965 - É anunciado o desaparecimento do general Humberto Delgado, em Marrocos. Delgado fora assassinado por uma brigada da PIDE, 12 dias antes.

1969 - Começa a publicação do Diário do Sul, jornal de Évora.

- A agência espacial norte-americana NASA lança, de Cape Canaveral Air Force Station, Florida, a sonda espacial Mariner 6 com destino ao planeta Marte.

1970 - A Associação para o Desenvolvimento Económico e Social - SEDES é apresentada em Lisboa.

- O líder do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Amílcar Cabral, desloca-se aos Estados Unidos para intervir na sessão de homenagem a Eduardo Mondlane, presidente da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) assassinado em 1969. É recebido pelo Congresso.

1976 - Os Estados Unidos vetam a resolução das Nações Unidas de censura à anexação de Jerusalém por Israel.

1983 - Morre, com 71 anos, o escritor e dramaturgo norte-americano Thomas Lanier Williams, Tennessee Williams, autor de "A Noite da Iguana".

1986 - Nasce o primeiro bebé proveta português, um menino com 3,330 quilos.

- Queda do ditador Ferdinand Marcos, que dirigiu as Filipinas por mais de 20 anos.

1987 - A associação de escritores da URSS anula a expulsão do Prémio Nobel da Literatura em 1958 Boris Pasternak, autor de "Doutor Jivago", decidida por Estaline 30 anos antes.

1991 - Os países do Pacto de Varsóvia (Bulgária, Checoslováquia, Alemanha Oriental-RDA, Hungria, Polónia, Roménia, URSS) aprovam a dissolução da organização militar criada em 1955 em resposta à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

1993 - Morre, com 65 anos, o ator e encenador Rogério Paulo.

1994 - Massacre em Hebron. Baruch Goldstein, um colono israelita e membro do movimento de extrema-direita Kach, atira contra palestinianos muçulmanos desarmados que rezavam na mesquita de Ibrahim no Túmulo dos Patriarcas, em Hebron, na Cisjordânia.

2001 - Pedro Pires ganha a segunda volta das eleições para a Presidência da República de Cabo Verde.

2004 - O Prémio Europeu Carlos V, que distingue personalidades que contribuam para o engrandecimento dos valores da Europa e para a unificação da União Europeia, é atribuído ao Presidente da República, Jorge Sampaio.

- Morre, com 51 anos, o autarca José António Canelas, um dos militares do 25 de Abril de 1974, vereador da CDU da Câmara Municipal de Mora.

2005 - Morre, com 83 anos, Peter Benenson, advogado britânico, fundador da Amnistia Internacional em 1961.

2006 - O Estado português assina com o Massachusetts Institute of Technology (MIT) o acordo de colaboração que visa, de acordo com o primeiro-ministro, José Sócrates, a internacionalização do conhecimento português e pô-lo ao serviço do crescimento económico do país.

- Gripe das aves. É confirmada a presença do vírus H5N1 num aviário francês, o primeiro caso de contaminação de aves domésticas na União Europeia.

2007 - O Irão testa com êxito o seu primeiro foguetão espacial.

2008 - O primeiro-ministro, José Sócrates, e a ministra da Saúde, Ana Jorge, assistem à colocação da primeira pedra do novo Hospital de Cascais, instituição que serve 285 mil habitantes e avança sem unidade de oncologia, apesar dos protestos dos utentes desta especialidade.

2009 - Morre, com 91 anos, Philip José Farmer, escritor norte-americano de ficção científica. Foi homenageado em 2000 como mestre deste género literário pela organização dos prémios Nébula.

- Morre, aos 77 anos, Sérgio Alves Moreira, livreiro, antifascista, participou ativamente na organização da Operação Dulcineia dirigida pelo capitão Henrique Galvão, que consistiu na captura e desvio do navio português Santa Maria com todos os passageiros a bordo, numa afronta ao regime totalitário salazarista.

2010 - O vencedor das eleições presidenciais na Ucrânia, Victor Ianukovitch, toma posse formal do cargo, tornando-se no quarto Presidente do país desde a independência da União Soviética, em 1991.

2011 - O partido Fine Gael, liderado por Enda Kenny, ganha as eleições na Irlanda, com 36,1% dos votos.

- Morre, aos 65 anos, o fadista José Freire, foi o criador do "Fado das Iscas", entre outros êxitos como "As Duas Padroeiras", "Saudades do Futuro" e "Lágrima Preta".

2012 - O Tribunal de Milão declara prescrita a acusação de corrupção de testemunhas contra o ex-primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, no caso "Mills", um dos quatro processos que o político tem na justiça italiana.

- Morre, aos 78 anos, Maurice André, trompetista francês de renome mundial.

2014 - Morre, com 78 anos, Mário Coluna, antigo futebolista do Benfica.

2017 - O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Paulo Núncio assume "responsabilidade política" pela não publicação de dados relativos a transferências de dinheiro para 'offshore' e abandona os órgãos do CDS-PP.

- Morre, aos 61 anos, William Archibald Paxton, Bill Paxton, ator norte-americano conhecido pela participação em filmes como "Aliens" e "Titanic".

2019 - Morre, aos 64 anos, Mark Hollis, antigo vocalista da banda de rock britânica Talk Talk.

2020 - O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena Portugal a pagar mais de quatro mil euros ao advogado Ricardo Sá Fernandes, no caso da gravação ilícita de uma conversa com o empresário da Bragaparques Domingos Névoa.

- Morre, aos 91 anos, Hosni Mubarak, ex-Presidente do Egito que esteve no poder durante 30 anos até à revolta popular Primavera Árabe de 2011.

2022 - A Rússia veta uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) condenando a sua agressão à Ucrânia, isolada num votação que alcançou 11 votos a favor e três abstenções, incluindo da China. Em causa está uma resolução, copatrocinada pelos Estados Unidos e Albânia, condenando a Rússia pela sua "agressão contra a Ucrânia" e pedindo-lhe que retire "imediatamente" as suas tropas daquele país vizinho.

- O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assina um memorando a autorizar o envio de até 350 milhões de dólares (310,5 milhões de euros) em apoio militar de emergência a Ucrânia.

- Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia chegam a acordo sobre "sanções em massa" "dolorosas para o regime russo".

2023 - O filme "Mal Viver", de João Canijo, vence o Urso de Prata para prémio do júri do 73.º Festival de Cinema de Berlim, Alemanha.

2024 - Morre, aos 87 anos, Armando Moreira, fotojornalista e pintor, usava o nome artístico Marco. Distinguido com vários prémios de fotografia, trabalhou no Jornal de Notícias.

PENSAMENTO DO DIA

A Dor humana busca amplos horizontes/ e tem marés de fel, como um sinistro mar! Cesário Verde (1855-76), poeta português, em ‘O Sentimento de Um Ocidental’

Este é o quinquagésimo sexto dia do ano. Faltam 310 dias para o termo de 2025.