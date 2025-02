Alfândega do Porto acolhe amanhã a gala nacional de atribuição de estrelas Michelin

O Centro de Congressos da Alfândega do Porto é palco na terça-feira da segunda gala Michelin exclusivamente portuguesa, em que serão conhecidos os restaurantes nacionais distinguidos com estrelas em 2025.

Depois do Algarve, o Porto acolhe a cerimónia em que serão anunciadas as novas referências da gastronomia portuguesa e esperadas centenas de convidados.

Portugal chega a esta cerimónia com 39 restaurantes com estrelas Michelin, oito dos quais com duas estrelas. O país nunca teve uma classificação máxima de três estrelas ("uma cozinha única, justifica a viagem").

Além das estrelas Michelin, serão entregues as estrelas verdes, que distinguem os estabelecimentos comprometidos com a gastronomia sustentável, assim como o 'Bib Gourmand' e os prémios especiais da seleção de Portugal 2025.

Depois da entrega dos prémios seguir-se-á um jantar, coordenado pelos 'chefs' Rui Paula (Casa de Chá da Boa Nova, Matosinhos, duas estrelas), Vítor Matos (Antiqvvm, Porto, duas estrelas) e Ricardo Costa (The Yeatman, Vila Nova de Gaia, duas estrelas).

O jantar será também confecionado por cinco 'chefs' distinguidos com uma estrela Michelin: António Loureiro (A Cozinha, Guimarães), Vasco Coelho Santos (Euskalduna Studio, Porto), Óscar Geadas (G Pousada, Bragança), Julien Montbabut (Le Monument, Porto), Pedro Lemos (Pedro Lemos, Porto) e Arnaldo Azevedo (Vila Foz, Porto).

"Uma equipa de maestros que reinventam as tradições locais, redefinem tendências com técnicas inovadoras e enaltecem o valor dos produtos da região", assinala o guia.

A cerimónia contará ainda com a atuação do grupo Expresso Transatlântico, composto pelo trio Gaspar Varela, Sebastião Varela e Rafael Matos.

Na edição de 2024, o restaurante Antiqvvum, no Porto, ganhou a segunda estrela Michelin, juntando-se aos sete restaurantes anteriormente distinguidos na categoria atribuída a "uma cozinha excelente, vale a pena o desvio".

Os restaurantes 2Monkeys (Vítor Matos e Francisco Quintas, Lisboa), Desarma (Octávio Freitas, Funchal), Ó Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém) e Sála (João Sá, Lisboa) receberam uma estrela Michelin, que distingue uma "cozinha de grande nível, compensa parar".

Na cerimónia, os restaurantes Malhadinha Nova (João Sousa, Albernoa) e Ó Balcão (Rodrigo Castelo, Santarém) foram distinguidos com estrelas verdes, contando Portugal com cinco restaurantes nesta categoria que distingue a gastronomia sustentável.

No ano passado, Albufeira acolheu a primeira gala exclusivamente nacional do Guia Michelin Espanha Portugal, que até à edição de 2023 anunciava os premiados numa cerimónia conjunta entre os dois países.

Criado no início do século XX para ajudar os viajantes nas suas deslocações, o Guia Michelin é hoje considerado uma referência mundial na qualificação de restaurantes. Portugal entrou no roteiro em 1910.