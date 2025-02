Portal do e-fatura está com problemas técnicos

No penúltimo dia que os contribuintes têm para validar as facturas, o portal do e-fatura encontra-se com problemas técnicos, que estão a impossibilitar o acesso de vários utilizadores.

Apesar de existirem pessoas que conseguem aceder à página on-line, por vezes não é possível completar a validação das facturas sem dar erro: "Por motivos de ordem técnica não é possível responder ao seu pedido. Por favor tente mais tarde."

Importa referir que o prazo para garantir que todas as facturas do ano passado sejam correctamente contabilidade, para efeitos de dedução no IRS, termina amanhã.